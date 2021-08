ന്യൂയോര്‍ക്ക് : അഫ്ഗാന്‍ സേന പോരാടാന്‍ തയ്യാറാകാത്തിടത്ത്‌ യുഎസ് സൈനികരുടെ ജീവന്‍ കളയേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. യുഎസ് സൈനികരുടെ പൊടുന്നനെയുള്ള പിന്‍മാറ്റത്തിനു ശേഷം അഫ്ഗാന്‍ താലിബാന്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങിയത് ബൈഡനെതിരേ വലിയ വിമര്‍ശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ബൈഡന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഞാന്‍ എന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. 20 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം, യുഎസ് സേനയെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സമയം സംജാതമാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ നിന്നാണ് പൊടുന്നനെയുള്ള സേനയുടെ പിന്‍മാറ്റമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പതനം തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നത് ബൈഡന്‍ മറച്ചുവെച്ചില്ല.

"സ്വന്തം ഭാവി നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ അഫ്ഗാന്‍കാര്‍ക്ക് ഞങ്ങൾ അനവധി നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. അല്ലാതെ അഫ്ഗാന്‍ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കലല്ല", ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

"അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കന്‍ സുരക്ഷാ സംഘവും താനും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തകര്‍ച്ച നേരിടാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ അമേരിക്ക നടപ്പിലാക്കി വന്നു. എന്നാല്‍, അഫ്ഗാന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ തെറ്റുകള്‍ അമേരിക്ക ആവര്‍ത്തിക്കില്ല. ഇനിയും അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാകരുത്".

തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ ചെറുത്ത് നില്‍പ്പായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വര്‍ഷങ്ങളോളമായി താന്‍ വാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ന് തീവ്രവാദം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഞാന്‍ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഈ പ്രശ്‌നം എന്നോട് കൂടി അവസാനിക്കണം. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചത്. 2001 സെപ്തംബര്‍ 11-ന് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച അല്‍ഖായ്ദയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പോയത്. അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു താവളമായി അഫ്ഗാനിസ്താനെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അല്‍ഖായിദയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് ഞങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഒസാമ ബിന്‍ലാദനെ വേട്ടയാടുന്നത് അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അമേരിക്ക ബിന്‍ലാദനെ ഇല്ലാതാക്കി", ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: US forces shouldn't die in war where Afghans dont want to fight