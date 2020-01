വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്ക എന്തിനും തയ്യാറെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാന്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികരൊന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യു.എസ് സൈനികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്.

സൈനിക താവളത്തിന് ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ പരമോന്നത സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ച നടപടിയെ ട്രംപ് വീണ്ടും ന്യായീകരിച്ചു. ഇറാനെതിരെ ഉപരോധങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശമൊന്നും ട്രംപ് നടത്തിയില്ല.

ഇറാന്‍ - യു.എസ് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോകം ആശങ്കയോടെയാണ് ട്രംപിന്റെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തെ കണ്ടത്. എന്നാല്‍ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം അടക്കമുള്ളവ ഉണ്ടാകാത്തത് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

