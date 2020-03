വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തിരിച്ചറിയാന്‍ അതിവേഗ രോഗനിര്‍ണയ പരിശോധനയ്ക്ക് അമേരിക്ക അനുമതി നല്‍കി. കാലിഫോര്‍ണിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെഡിക്കല്‍ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെഫിഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് അതിവേഗ രോഗനിര്‍ണയത്തിന് പിന്നില്‍. പുതിയ പരിശോധനയിലൂടെ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് 45 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഫലം ലഭിക്കും.

ലോകത്ത് വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമായ സാഹചര്യത്തില്‍ രോഗം അതിവേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കും. യുഎസില്‍ അടുത്ത ആഴ്ച മുതല്‍ ഈ പരിശോധന ആരംഭിക്കും.

നിലവില്‍ രോഗിയുടെ രക്ത സ്രവ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളിലേക്ക്‌ അയച്ചാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമായതിനാല്‍ രോഗനിര്‍ണയം നീണ്ടുപോയിരുന്നു. അതേസമയം പുതിയ പരിശോധന വഴി രോഗിയുടെ ആദ്യ പരിചരണ ഘട്ടത്തില്‍തന്നെ രോഗം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

മാര്‍ച്ച് 30നകം നൂതന പരിശോധന സംവിധാനം സെഫിഡ് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കും, ഇതോടെ നിലവിലെ രോഗനിര്‍ണയത്തെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരില്‍ രോഗ നിര്‍ണയം നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അലക്‌സ് അസര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

