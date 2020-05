വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വാക്‌സിന്‍ വളരെകുറച്ച് വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചതില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച ഇടക്കാല റിസള്‍ട്ട് കൃത്യതയാര്‍ന്നതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്കന്‍ ബയോടെക് സ്ഥാപനമായ മോഡേണ. mRNA-1273 വാക്‌സിന്‍ എട്ടുപേരുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിച്ചതായാണ് വ്യക്തമായതെന്നും മോഡേണ അവകാശപ്പെട്ടതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

രോഗമുക്തി നേടിയശേഷം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നവരിലുള്ള അതേ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തവരിലും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. 45 പേരില്‍ നടത്തിയ ആദ്യഘട്ട വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ ഫലം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് മോഡേണ അവകാശപ്പെടുന്നത്. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്താണ് വാക്‌സിന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. മോഡേണയുടെ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയില്‍ യു.എസ് സര്‍ക്കാരും വന്‍തുക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി 15 പേരാണ് വാക്‌സിന്റെ വിവിധ ഡോസുകള്‍ എടുത്തത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേരില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്നാണ് മോഡേണ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വാക്‌സിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സുപ്രധാനവുമായ പരീക്ഷണം ജൂലായിലാവും നടക്കുക. എലികളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ അവയുടെ ശ്വാസകോശത്തില്‍വച്ച് വൈറസ് പെരുകുന്നത് തടയാന്‍ വാക്‌സിന് കഴിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: US Firm Announces 'Positive Interim' Results in First Clinical Tests for Coronavirus Vaccine