വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി കുതിച്ചുയരുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് യുഎസ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നല്‍കാനുള്ള നടപടികള്‍ യുഎസ് സ്വീകരിച്ചതായി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ബ്ലിങ്കന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡിന്റെ അതിതീവ്രമായ രണ്ടാം തരംഗം കാരണം ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹം നേരിടുന്ന ദുരിതത്തില്‍ യുഎസ് പങ്കുചേരുന്നതായും ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനതയ്ക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികള്‍ക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധസഹായവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുമെന്നും ബ്ലിങ്കന്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമായ അവശ്യസാധനങ്ങളെത്തിക്കാന്‍ യുഎസ് അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക്ക് സള്ളിവന്‍ അറിയിച്ചു.

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes.