വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനീസ് ലബോറട്ടറിയാണെന്ന അഭ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ അന്വേഷകര്‍ ഒന്നിലധികം വാദങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ലാബില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളത് അതില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നും അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ ഒരു ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്നാണ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നും അബദ്ധത്തില്‍ അത് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നും എന്ന വാദത്തിലാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ചൈനയുടെ ജൈവായുധ ഗവേഷണവുമായി വൈറസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജന്‍സ് സംഘം നിരവധി വാദങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ലാബില്‍ ആരെങ്കിലും അപകടത്തില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ലാബില്‍ നിന്നാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയര്‍മാന്‍ മാര്‍ക്ക് മില്ലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിലെ തെളിവുകള്‍ വൈറസ് വ്യാപനം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അതുറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനുണ്ടായ വീഴ്ചകളെ പറ്റിയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് ഈ വാദം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

'നിര്‍ണായകമായ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ അമേരിക്കക്കാരെ അന്വേഷണത്തിനായി ചൈന അനുവദിച്ചില്ല. അവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ലാബ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിനെ കുറിച്ചറിയാം. വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചത് വുഹാനിലാണെന്ന് അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഇനിയുമുണ്ട്. അതിനുളള ഉത്തരം കണ്ടെത്തണ്ടതുണ്ട്.' സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19-ന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് യു എസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. കോവിഡ് 19-ന്റെ ഉത്ഭവം ലാബില്‍ നിന്നാണെന്ന വാദത്തെ ചൈന നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറമേ ഈ മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

