വാഷിങ്ടൺ: ജോബൈഡനും കമലാ ഹാരിസിനും വോട്ട് തേടിയുള്ള ബരാക്‌ ഒബാമയുടെ ഫോണ്‍ വിളിയില്‍ സ്തബ്ദ്ധയായി യുവതി. രണ്ട് മിനുട്ടോളം നീണ്ട ഫോണ്‍കോളില്‍ ഒബാമയുടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് യുവതിയുടെ കൈക്കുഞ്ഞും കാതോര്‍ത്തതോടെ ആ വിളി വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

ഒബാമ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരിക്കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്‍. നാളെ അമേരിക്ക വോട്ടെടുപ്പിന് തയ്യാറാവുമ്പോള്‍ കാര്യമായ പ്രചാരണപരിപാടികളിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി. കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചതോടെ 'ഫോണ്‍ ബാങ്കിങ്' എന്ന പേരിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഫോണ്‍ കാമ്പയിനിങ്ങില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകിരിച്ചിക്കുകയാണ് ഒബാമ.

You could be the difference between someone making it out to the polls or staying home. And many states could be decided by a handful of votes. Join me and make some calls for Joe in the last few days of this election: https://t.co/FZknijCx0E pic.twitter.com/XGUnAArRXW