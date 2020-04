മസാച്യൂസെറ്റ്‌സ്: കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കന്‍ ദിനപത്രമായ ബോസ്റ്റണ്‍ ഗ്ലോബിന്റെ ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രം. 15 ചരമ പേജുകളാണ് പത്രം ഞായറാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള പത്രങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബോസ്റ്റണ്‍ ഗ്ലോബിന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പത്രം.

ചരമവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പേജ് മുഴുവനായി പോലും എടുക്കാത്ത പത്രമാണ് ബോസ്റ്റണ്‍ ഗ്ലോബെന്ന് പത്രത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ച പതിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ പറയുന്നു.

'ഒരു മാസം മുമ്പ് ബെര്‍ഗാമോ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയില്‍ ചരമവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേജുകള്‍ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി കാണിച്ചിരുന്നു..ഇതാ ബോസ്റ്റണ്‍ ഗ്ലോബ് ഏപ്രില്‍ 19, 2020. 15 പേജുകള്‍.' ചരമപേജുകള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നഥാനിയേല്‍ മുല്‍കാഹി കുറിച്ചു.

a month ago a video from Bergamo Italy showed page after page of obituaries ... Boston Globe Obituaries April 19, 2020

15 Pages.



and we are not yet at the point on the curve that Bergamo was when the video was made https://t.co/zuJplodb85 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/9kkVhBm7SK