വാഷിങ്ടൺ: 2001ലെ ഇന്ത്യൻ പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണത്തിന്റെയും 2008 ലെ മുബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെയും സൂത്രധാരന്‍ ഹാഫിസ് സയ്യിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്താന്‍ നടപടിയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക.

ഹാഫിസ് സയ്യിദിന്റെ മുമ്പുള്ള അറസ്റ്റുകൾ അയാളുടെ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയോ സംഘടനയായ ലഷ്‌കര്‍ ഇ ത്വയ്ബയെയോ ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അമേരിക്ക പറഞ്ഞു.

"പണ്ടും ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിച്ചത് നാാം കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ സുസ്ഥിരവും സുദൃഢവുമായ കാല്‍വെപ്പാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വെറും പുകമറയിടലല്ല", പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിനു മുന്നോടിയായി യുഎസ് വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഹാഫിസ് സയ്യിദ് അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. പാര്‍ലമെന്റാക്രമണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇയാളുടെ ഏഴാമത്തെ അറസ്റ്റായിരുന്നു ഇത്.

"ഈ വിഷയത്തിലെ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു മിഥ്യാബോധവുമില്ല. പാകിസ്താന്‍ മിലിട്ടറി ഇന്റലിജന്‍സ് സര്‍വ്വീസ് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പിന്തുണയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്," തീവ്രവാദത്തിനെതിരേ പാകിസ്താന്‍ എടുത്ത നടപടിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു യുഎസ് അധികൃതര്‍.

പാര്‍ലമെന്റാക്രമണത്തിനു ശേഷം ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് സയ്യിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിമര്‍ശനാത്മകമായി യുഎസ് അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതിനു മുമ്പ് നിരവധി തവണ സയ്യിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തതു കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടി പ്രായോഗികമായ രീതിയില്‍ വേണം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ സുസ്ഥിരമായ നടപടിയാണ് പാകിസ്താന്‍ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും യുഎസ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

