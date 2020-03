ജനീവ: ലോക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായ കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് യുഎന്‍ സുരക്ഷാസമിതിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള എസ്‌തോണിയയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തടയിട്ട് ചൈന. സുരാക്ഷാകൗണ്‍സില്‍ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ റഷ്യയുടേയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടേയും പിന്തുണയോടെയാണ് എസ്‌തോണിയ മുന്നോട്ട്‌വെച്ച നിര്‍ദേശത്തെ ചൈന തള്ളിയത്.

കോവിഡ്-19 സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയല്ലെന്ന വാദമുയര്‍ത്തിയാണ് എസ്‌തോണിയയുടെ പ്രമേയത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും റഷ്യയും പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നത്. അതേസമയം സുരക്ഷാകൗണ്‍സിലില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ മുന്‍ധാരണകള്‍ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ചൈന ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയ വാദം.

സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ആര്‍ക്കും സുരക്ഷാസമിതിയില്‍ ഈ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനോ പരിഹരിക്കാനോ താല്‍പര്യമില്ലായിരുന്നു, അത് ചൈനയുടെ സഹായം ആവശ്യം വന്നേക്കാം എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ പുറത്താകാമെന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ നിരീക്ഷണം.

ആഗോളവ്യാപാരമേഖലയില്‍ ചൈനയ്ക്കുള്ള ആധിപത്യം തന്നെയാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ പിന്തുണയുടെ പിന്നിലുള്ളത്. ട്രംപിന്റെ അമേരിക്ക മാത്രമാണ് ഇതില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഒരോയൊരാള്‍. എബോള പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ നേരത്തെ സുരക്ഷാസമിതിയില്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയിരുന്നു. കാരണം ഈ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥിരാംഗമായ അമേരിക്കയായിരുന്നു പ്രമേയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.

കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍പ്പോലും ചൈനയ്ക്കുള്ളത്രയും മെഡിക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമില്ല. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇറക്കമതി ചെയ്യേണ്ടതും ചൈനയില്‍ നിന്നാണ്. ചൈന ആദ്യം സാധനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യകത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇപ്പോള്‍ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു- നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ്-19ന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയാണ് മാര്‍ച്ച് 31വരെ യുഎന്‍ സുരക്ഷാകൗണ്‍സിലിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക് ആവും അധികാരമേറ്റെടുക്കുക. ചൈനയുടെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളികാളാണ് സുരക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ റഷ്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും.

