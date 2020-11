ന്യൂഡല്‍ഹി: ഷാന്‍ങായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌.സി.ഒ.)യുടെ വെര്‍ച്വല്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കശ്മീര്‍ വിഷയം വീണ്ടും ഉച്ചകോടിയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമം നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എസ്‌.സി.ഒയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ ചില കോണുകളില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ പൊതുധാരണകള്‍ക്കും സംഘടനയുടെ ആദര്‍ശത്തിനും എതിരാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിമര്‍ശമുന്നയിച്ചത്. ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനാവശ്യമായി എസ്‌സിഒ അജണ്ടയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ചിലര്‍ നടത്തുന്ന അനാവശ്യ ശ്രമങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവും എസ്‌സിഒ ചാര്‍ട്ടറിന് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സമാധാനത്തിലും സുരക്ഷയിലും വികസനത്തിലുമാണ് ഇന്ത്യ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭീകരവാദം, ആയുധങ്ങളുടെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്‌സിഒ ചാര്‍ട്ടര്‍ അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന രാജ്യമായ ഇന്ത്യ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും മാനവരാശിയെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നിലുണ്ടാവും. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടൈ 150 ലധികം രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ അവശ്യ മരുന്നുകള്‍ എത്തിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

യു.എന്‍. പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചു. യു.എന്‍. 75 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിരവധി വിജയങ്ങള്‍ കൊയ്തുവെങ്കിലും അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോകത്തെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും ദുരിതത്തിലാക്കിയ മഹാമാരി യു.എന്‍. സംവിധാനത്തിലും സമൂല മാറ്റംവരുത്തുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Unnecessary attempts made to bring bilateral issues in SCO: PM Modi in veiled attack on Pakistan