കോവിഡ്-10 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രതിദിനം 6000 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് യൂണിസെഫിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സാധാരണ നിലയിൽ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കാരണങ്ങളാലായിരിക്കും ഈ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വരുമാനമുള്ള, ആരോഗ്യ സംവിധാന നിലാവാരം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലാവും ഇത്തരം മരണങ്ങള്‍ കൂടുതലായി സംഭവിക്കുക. കോവിഡ് വ്യാപനം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തില്‍ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പേ കുട്ടികള്‍ മരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വര്‍ധിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ അമ്മമാരേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കാരണങ്ങളാല്‍ ഉള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ നമുക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും യുണിസെഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഹെന്‍ റിയേറ്റ് ഫോറെ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ലാന്‍സെറ്റ് ഗ്ലോബല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിന്റെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫോറെയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ബില്‍&മെലിന്‍ഡ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷനും കാനഡ ഗ്ലോബല്‍ അഫയേഴ്‌സും ചേര്‍ന്ന് പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും അമ്മമാര്‍ക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഇവര്‍ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്.

ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയില്‍ 10.15 ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളും 56,700 മാതൃമരണങ്ങളും ആറ് മാസത്തിനിടെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു, മികച്ച അവസ്ഥയില്‍ പോലും 2.5ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളും 12,200 അമ്മമാരും മരിച്ചേക്കാമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

പോഷാകാഹാരക്കുറവ്, മരുന്നുകളുടെ കുറവ്, സാധാരണ ശിശുരോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ കുറവ്, ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവയാണ് പൊതുവായ കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

മഹാമാരിയുടെ നേരിട്ടല്ലാത്ത ഫലങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികം മാത്രമായിരിക്കില്ല, അത് ലോകത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തേയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

