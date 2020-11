ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ സുരക്ഷാ സമിതി 'കേടു ബാധിച്ച അവയവ'മായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രാതിനിധ്യരഹിതമായ സ്വഭാവത്താല്‍ വിശ്വാസ്യതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സമിതിയ്ക്ക് അസാധ്യമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊതുസഭയുടെ 75-ാം സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഫലപ്രദമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ അംഗങ്ങളായുള്ള സുരക്ഷാസമിതിയുടെ ഐജിഎന്‍ (Inter Governmental Negotiations) സര്‍വകലാശാലാ സംവാദത്തിനുള്ള വേദിയ്ക്ക് സമാനമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് യു.എന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗം ടി.എസ്. തിരുമൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഐ.ജി.എന്നിന്റെ നിലവിലെ ആഭ്യന്തരക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും തിരുമൂര്‍ത്തി പരാമര്‍ശിച്ചു.

നവീകരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ ഉയരുന്നതല്ലാതെ പതിറ്റാണ്ടായി ഐ.ജി.എന്നില്‍ ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അതിന്റെ പവര്‍ത്തനനയങ്ങളോ രേഖകളോ സുവ്യക്തമല്ലെന്നും തിരുമൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു. ചെറുരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കും മധ്യവര്‍ത്തി രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കുമായി വന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ മുറവിളി കൂട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ള രേഖകള്‍ സ്വയം സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇ- വോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊഴികെ പൊതുസമ്മത പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയവും സുരക്ഷാ സമിതിക്കില്ലെന്നും തിരുമൂര്‍ത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഐ.ജി.എന്നിനെ സുതാര്യമായ പ്രവര്‍ത്തനമാക്കി മാറ്റണമെന്നും രേഖാധിഷ്ഠിതമായ നയങ്ങള്‍ ഐ.ജി.എന്നില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെന്നും തിരുമൂര്‍ത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഭയില്‍ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതല്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം സുരക്ഷാ സമിതിയിലും ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പാകിസ്താന്‍ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: UN Security Council Has Become An Impaired Organ: India