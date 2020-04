ജനീവ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അമേരിക്ക നിർത്തിയ നടപടിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്. വൈറസിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കോ മറ്റു സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ നൽകുന്ന സഹായം കുറയ്ക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇതെന്ന് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ട്രംപിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

വൈറസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വൈറസിനെതിരേ ഒന്നിച്ച് പോരാടണമെന്നും ഗുട്ടറസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണ വൈറസിനെതിരേയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും ഗുട്ടറസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചൈനയിൽ കൊറോണ പടർന്നുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മറച്ചുപിടിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് തടഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകില്ലെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

content highlights:UN chief says not the time to reduce WHO resources after Trump announcement