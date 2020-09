കെയ്‌വ്: യുക്രൈനില്‍ സൈനിക വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് 22 പേര്‍ മരിച്ചു. കിഴക്കന്‍ നഗരമായ കര്‍കൈവിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണത്. അന്റോണോവ്-26 എന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കര്‍കൈവിലെ വ്യോമസേനാ സര്‍വകലാശാലയിലെ സൈനിക വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആകെ 27 പേരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുപേരെ കണ്ടെത്താന്‍ തിരച്ചില്‍ നടക്കുകയാണെന്ന് യുക്രൈന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ചുഹൈവിലെ സൈനിക വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം രണ്ടു കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. റഷ്യന്‍ വിഘടനവാദികളുമായി കിഴക്കന്‍ യുക്രൈനില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷവുമായി സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

