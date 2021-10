Photo Courtesy: www.facebook.com/focus5recruit

ലണ്ടന്‍: ഇഷ്ടജോലി സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഠിനമായ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലര്‍ക്കും. എന്നാല്‍ ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് കമ്പനികളെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഐഡിയ (അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരുമുണ്ട്) മുന്നോട്ടുവെച്ച ഒരു ഇന്റേണിന്റെ വാര്‍ത്തയാണ് ലണ്ടനില്‍നിന്ന് വരുന്നത്.

22-കാരിയായ മനേജ്‌മെന്റ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ആന്യ ജാക്‌സണ്‍ ആണ് കഥയിലെ നായിക. തേഴ്‌സ്‌ഡേ എന്ന ഡേറ്റിങ് ആപ്പില്‍ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന് ചേര്‍ന്നതാണ് ആന്യ. 25 പൗണ്ട്(2,573 രൂപ) ചെലവില്‍ ആയിരം പേരെ കൊണ്ട് തേഴ്‌സ്‌ഡേ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആന്യക്ക് കിട്ടിയ ടാസ്‌ക്. എന്തായാലും ടാസ്‌ക് ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ തന്നെ ആന്യ തീരുമാനിച്ചു. സെന്‍ട്രല്‍ ലണ്ടനിലെ ഒരു തൂണിനോട് ഇരുകൈകളും വിലങ്ങിട്ട് കൊരുത്തു. താഴെ ഒരു ബോര്‍ഡും വെച്ചു. അതില്‍ എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ: "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ്. സിംഗിള്‍? ഡൗണ്‍ലോഡ് തേഴ്‌സ്‌ഡേ". കഫിങ് തേഴ്‌സ്‌ഡേ എന്ന ഹാഷ് ടാഗും ബോര്‍ഡില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

തൂണിനോടു ചേര്‍ന്ന് വിലങ്ങുമായി നില്‍ക്കുന്ന തന്റെ ചിത്രം, ആന്യ ലിങ്ക്ഡിനിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടാര്‍ഗറ്റ് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ മാനേജര്‍ തന്റെ വിലങ്ങ് അഴിച്ചുവിട്ടെന്നും ആന്യ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആന്യയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയയ്ക്ക് പക്ഷെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്നതാണ്. മറ്റുചിലര്‍ക്ക് ക്രൂരമാണെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആന്യയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും കുറവല്ല.

content highlights: uk woman cuffed herself to pole as part of internship