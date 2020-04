ലണ്ടന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം പാരസെറ്റമോള്‍ പാക്കറ്റുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഞായറാഴ്ച ലണ്ടനിലെത്തും. കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കയറ്റുമതി നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും ഈ സുപ്രധാന കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയതിന് യുകെ ഇന്ത്യക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.

ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകന്നുവെന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ കയറ്റുമതിയെന്ന് കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്, ദക്ഷിണേഷ്യ സഹമന്ത്രി താരിഖ് അഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'കോവിഡ് 19 എന്ന ഭീഷണിക്കെതിരായി ഇന്ത്യയും യുകെയും ഒന്നിച്ചുപോരാടും. കയറ്റുമതിക്ക് അനുവാദം നല്‍കിയതിന് യുകെ സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഞാന്‍ ഇന്ത്യയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.' അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാര്‍ക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലണ്ടനിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് യുകെ സര്‍ക്കാര്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏകദേശം 21,000 ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാര്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ അയ്യായിരത്തോളം പേര്‍ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലായി യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങും. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നായി ആകെ 19 പ്രത്യേക വിമാന സര്‍വീസുകളാണ് ഇവരുടെ മടക്കത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗോവ, മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അമൃത്സര്‍,അഹമ്മദാബാദ്, കേരളം, ഹൈദരാബാദ്, കൊല്‍ക്കത്ത, ചെന്നൈ, ബെംഗളുരു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നായിരിക്കും വിമാന സര്‍വീസുകള്‍. പരിശോധനക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇവരെ വിമാനത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുക, യു.കെയില്‍ എത്തിയതിന് ശേഷവും പരിശോധന നടത്തും.

Content Highlights:UK will receive a first batch of 3 million paracetamol packets from India by Sunday