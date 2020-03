ലണ്ടന്‍: പങ്കാളികള്‍ക്കിടയിലെ ബന്ധം എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രിട്ടണിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ രാജ്യം അടച്ചുപൂട്ടലായിരിക്കുമെന്നും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയണമെന്നുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന്റെ നിര്‍ദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന പങ്കാളികളുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയുയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ കൊറോണക്കാലം ഭാവിയിലേക്കുള്ള മികച്ച അവസരമായി കാണണമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം.

പങ്കാളികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയണമെങ്കില്‍ അത്തരത്തിലാവാമെന്നും എന്നാല്‍ നിര്‍ണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ജെന്നി ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് കൗണ്‍സിലിങ് എന്ന പുതിയൊരു തൊഴില്‍മേഖല കൂടി താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവരല്ലാത്ത രണ്ടു പേരിലധികം പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നത് ബ്രിട്ടണില്‍ കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ പങ്കാളികള്‍ക്ക് പരസ്പരം കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നഷ്ടമായേക്കുമെന്നും ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉലച്ചിലുണ്ടാവാമെന്നും ബന്ധങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടാമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ തീവ്രത മനസിലാക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിതെന്ന് ജെന്നി ഹാരിസ് പറഞ്ഞത്. ഡേറ്റിങ്ങിലൂടെ പരസ്പരം കണ്ടും അറിഞ്ഞും ഒന്നിച്ച് കഴിയാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ ഒന്നിച്ച് കഴിയാന്‍ സാധിക്കുന്നവരാണോയെന്ന് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പങ്കാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഒന്നിച്ച് കഴിയാമെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുതരസാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ നിര്‍ത്തി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മാറ്റ് ഹാന്‍കോക്ക് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Conhtent Highlights: UK Tells Couples To Make Choice Move To In Together Or Stay Apart