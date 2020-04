ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടനില്‍ ബുധനാഴ്ച 563 കൊറോണ മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം മരണസംഖ്യ 500ന് മുകളില്‍ പോകുന്നത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 2352 ആയി.

ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിച്ച രോഗികളില്‍ 2352 പേര്‍ മരണമടഞ്ഞുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. 29,474 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രോഗം നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

