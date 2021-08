ലണ്ടന്‍: ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഫ്ഗാന്‍ വിഭാഗമായ ഐ.എസ്.-കെയ്‌ക്കെതിരേ ആക്രമണം നടത്താന്‍ തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്ന് യു.കെ. അഫ്ഗാനില്‍ ഐ.എസ്.-കെയുടെ 2000-ല്‍ അധികം ഭീകരരുണ്ടെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സേനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്.

വ്യാഴാഴ്ച അഫ്ഗാനിലെ ഹാമിദ് കര്‍സായി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം നടന്ന ചാവേറാക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഐ.എസ്.-കെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 169 അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരും 13 യു.എസ്. സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഐ.എസ്.-കെയ്‌ക്കെതിരേയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില്‍ തങ്ങള്‍ പങ്കുചേരുമെന്ന് ഡെയ്‌ലി ടെലഗ്രാഫിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമസേനാ മേധാവി സര്‍ മൈക്ക് വിങ്‌സ്റ്റണ്‍ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിലെ രക്ഷാദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് യു.എസ്., യു.കെ. സൈനികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഐ.എസ്.-കെ ആക്രണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം യു.കെ. ചേരും. എവിടെയൊക്കെ ഐ.എസ്.-കെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവരുടെ ശൃംഖല തകര്‍ക്കാന്‍ ലഭ്യമായ വഴികള്‍ തേടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content highlights: uk ready to launch strikes against isis k in afghanistan official