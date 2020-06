ലണ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായ അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഗുരുതരവും ആശങ്കാജനകവുമെന്ന് ബ്രീട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ- ചൈനാ ബന്ധത്തിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ സസൂക്ഷം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിഷയത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് കോമണ്‍സില്‍ കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടി എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കവേയാണ് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് സാധ്യമായ മാര്‍ഗമെന്നും ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ പറയുന്നു.

ജൂണ്‍ 15 നാണ് ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വനില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സംഭവത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നോ എത്രപേര്‍ മരിച്ചെന്നോ ചൈന ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

