ലണ്ടന്‍: കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബ്രിട്ടണില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളുടെയെല്ലാം ഒന്നാം പേജ് ഒരേ തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഇറങ്ങിയത്‌.

വൈറസ് ബാധയില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോള്‍ വായനക്കാരോടുള്ള ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പത്രങ്ങള്‍ ഒന്നാംപേജില്‍ ഒരേ തലക്കെട്ടും വാര്‍ത്തയും നല്‍കി ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ബ്രിട്ടണിലെ അമ്പതിലേറെ പത്രങ്ങള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ രീതിയിലാണ് വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തിയത്. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന ക്യാമ്പെയിന്റെ ഭാഗമായി 'When You're on your own, we are there with you' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ഒന്നാംപേജിലെ പ്രധാന വാര്‍ത്ത. ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് മെയില്‍, ന്യൂസ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റാര്‍, എക്കോ, ദി പ്രസ്, ഡെയില് എക്കോ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളെല്ലാം ക്യാമ്പെയിന്റെ ഭാഗമായി.

