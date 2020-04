ലണ്ടണ്‍: ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാവസ്ത്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നതില്‍ ബോറിസ് ജോണ്‍സണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയ ഡോക്ടര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് വംശജനും റോംഫോര്‍ഡിലെ ക്വീന്‍ എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയിലെ യൂറോളജിസ്റ്റുമായ അബ്ദുള്‍ മബുദ് ചൗധരിയാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷത്തോളമായി ഇദ്ദേഹം എന്‍.എച്ച്.എസിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ചൗധരി.

15 ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് ചൗധരി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. 53 വയസായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. മാര്‍ച്ച് 18-നാണ്‌ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാരക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണിനോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ഇട്ടത്. ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും അടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രോഗികളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്. മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെ രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

രോഗത്തില്‍നിന്ന് ഞങ്ങളേയും കുടുംബത്തേയും രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഓരോ എന്‍.എച്ച.എസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ബോറിസ് ജോണ്‍സണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന പരാതികള്‍ക്കിടെയാണ് ഡോക്ടര്‍ ചൗധരിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നിര്‍ബന്ധമായും നശിപ്പിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ( പേഴ്‌സണല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ എക്യുപ്‌മെന്റ്‌സ്) ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടൈന്നും വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഏപ്രണിന് പകരം ബിന്‍ ബാഗുകള്‍ കീറി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും യു.കെയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുണ്ടെന്ന് മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു

Content Highlights: UK doctor who urged PM to provide protective gear dies of virus