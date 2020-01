ടെഹ്‌റാന്‍: തങ്ങളോട് ഒരു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന് യുഎസിന് ധൈര്യം പോരെന്ന് ഇറാന്‍ സൈനിക മേധാവി. 'ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഘട്ടനത്തില്‍, അവര്‍ക്ക് (അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക്) നേരിടാന്‍ ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല, ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ അഞ്ച്, രണ്ട് എന്നീ അക്കങ്ങള്‍ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകും' ഇറാന്‍ സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ അബ്ദുല്‍റഹിം മൗസാവി പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇറാന്‍ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണത്തിന് തുനിഞ്ഞാല്‍ അവരുടെ തന്ത്രപരമായ 52 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുമെന്നായിരന്നു ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.

രാജ്യത്തിന്റെ സാസ്‌കാരിക പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായുള്ള പ്രസ്താവന യുദ്ധകുറ്റമാണെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജവാദ് സരിഫും പ്രതികരിച്ചു. എന്തൊക്കെ അലറി വിളിച്ചാലും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസിന്റെ സാന്നിധ്യം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: U.S. lacks courage for military confrontation with Iran: Iran army chief