ബ്രസല്‍സ്: തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് റിസെപ് തയ്യിപ്പുമായുളള കൂടിക്കാഴ്ചക്കെത്തിയ യുറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയെനുണ്ടായ അനുഭവം ലിംഗവിവേചനം സംബന്ധിച്ച പുതിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് ചാള്‍സ് മൈക്കിളും യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയെനും തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റുമായുളള കൂടിക്കാഴ്ചക്കായാണ് അങ്കാരയിലെത്തുന്നത്. മൂന്നുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി വലിയ മുറിയിലെത്തിയ ഇവര്‍ കണ്ടത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍-തുര്‍ക്കി പതാകകള്‍ക്ക് മുന്നിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു കസേരകള്‍ മാത്രം. ഒന്നില്‍ തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അടുത്തതില്‍ ചാള്‍സ് മൈക്കിളും ഇരുന്നു. ആകെയുളള ഇരിപ്പിടങ്ങളില്‍ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ച പുരുഷ നേതാക്കളെ നോക്കി അമ്പരന്നു നിന്ന ഉര്‍സുലയ്ക്ക് പീന്നീട് അവര്‍ക്ക് തൊട്ടുമുന്നിലുളള ഒരു സോഫയില്‍ ഇരിപ്പിടമൊരുക്കുകയായിരുന്നു.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

Two presidents visited Turkey. Only the man was offered a chair. A protocol mishap involving Ursula von der Leyen, the European Commission president, was cited by critics as symbolic of Turkey’s treatment of women https://t.co/RfgCcoJNkg pic.twitter.com/Zu6sFPdYJo