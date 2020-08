ബെയിജിങ്: കോവിഡില്‍ നിന്നും മുക്തരായി മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ചൈനയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ചൈനീസ് പ്രവിശ്യയായ ഹുബൈയിലെ 68കാരിയാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ ഒരാള്‍. ഇവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

രോഗ മുക്തയായ ഇവരില്‍ ആറുമാസങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പുറവും വീണ്ടും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഒരാളെയാണ് രണ്ടാമതും വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇയാള്‍ക്ക് ഏപ്രിലിൽ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാവുകയും ഭേദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

