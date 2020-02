ടോക്യോ: ജപ്പാന്‍ തീരത്ത് അടുപ്പിച്ച ഡയമണ്ട് പ്രിന്‍സസ് എന്ന ആഡംബര കപ്പലിലെ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ (കോവിഡ്-19) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കപ്പലില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കൊറോണ ഭീതിയില്‍ ഈ മാസം തുടക്കത്തില്‍ ജപ്പാന്‍ തീരത്ത് അടുപ്പിച്ച ഡയമണ്ട് പ്രിന്‍സസ് കപ്പലില്‍ ആകെ 3711 യാത്രക്കാരാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 138 പേരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍. ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കപ്പലിലെ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 355 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ ജാപ്പനീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിവരുകയാണ്.

അതേസമയം, ഡല്‍ഹിയിലെ ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന ചൈനയില്‍നിന്നെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഘട്ടംഘട്ടമായി വീടുകളിലേക്ക് അയക്കാനും തീരുമാനമായി. 406 പേര്‍ അടങ്ങിയ സംഘത്തില്‍ എല്ലാവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ വീടുകളിലേക്ക് വിട്ടയക്കുന്നത്.

കാസര്‍കോട് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയേയും ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

