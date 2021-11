ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളം വഴി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സൈനികന് കൈമാറിയ കുട്ടിയ തിരികെ കിട്ടാന്‍ അന്വേഷിച്ച് അലയുകയാണ് ഈ അഫ്ഗാന്‍ ദമ്പതികള്‍. ഓഗസ്റ്റ് 19ന് കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്കിനിടെയാണ് മിര്‍സാ അലിയും ഭാര്യ സുരയ്യയും തങ്ങളുടെ രണ്ട് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് സൊഹൈലിനെ മതിലിനു മുകളിലൂടെ അമേരിക്കന്‍ സൈനികന് കൈമാറിയത്. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

വിമാനത്തില്‍ കയറിപ്പറ്റാനുള്ള വെപ്രാളത്തിനിടെയാണ് ദമ്പതികള്‍ കുഞ്ഞിനെ മതില്‍ക്കെട്ടിനു മുകളിലൂടെ സൈനികർക്ക് കൈമാറിയത്. പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ തിരികെ വാങ്ങാമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ മൂന്ന് മാസത്തിനിപ്പുറവും കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല.

താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനില്‍ അധികാരം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് രക്ഷപ്പെടാനായി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. മിര്‍സ അലിയും ഭാര്യ സുരയ്യയും അഞ്ച് മക്കളും വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോല്‍ തിരക്കില്‍ കൈക്കുഞ്ഞിന് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് കുട്ടിയെ കൈമാറിയത്. എന്നാല്‍ തിരക്കില്‍ നിന്ന് മാറി പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തിയ ശേഷം കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

(കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ മതിലിനു മുകളിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയെ കൈമാറുന്ന ദൃശ്യം. ഈ കുട്ടിയെ പിന്നീട് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് തിരികെ കിട്ടി.)

വിമനത്താവളം അന്ന് അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. നിരവധി രക്ഷാകർത്താക്കള്‍ ഇതുപോലെ കുട്ടിയെ കൈമാറിയിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ പിന്നീട് തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ കുട്ടിയെ മാത്രം കിട്ടിയില്ലെന്ന് മിര്‍സ പറയുന്നു. നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അമേരിക്കന്‍ എംബസിയില്‍ സുരക്ഷആ ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു മിര്‍സ. വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരുമായി ചേര്‍ന്ന് മുഴുവന്‍ സ്ഥലത്തും പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

കുട്ടിയെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൈമാറിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ മിര്‍സയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മിര്‍സയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അഭയാര്‍ഥികളുമായി ഖത്തറിലേക്ക് പോയ ഒരു വിമാനത്തില്‍ കയറി അവിടെ നിന്ന് ജര്‍മനിയിലേക്ക് പോയ കുടുംബം ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയിലാണ് ഉള്ളത്.

A couple living in PD-5 #Kabul blame that their 7 Months Baby went missing from Kabul Airport yesterday during the chaos. Up to this instance they couldn’t find him. @AsvakaNews trying to help them find their baby through missing announcements on social media. pic.twitter.com/TDsJEXUXAR — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

അമേരിക്കയിലെത്തി അഭയാര്‍ത്ഥി ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന മിര്‍സയും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തിരികെ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കാണുന്ന ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇവര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ പടം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇവര്‍. അമേരിക്കന്‍ അധികൃതര്‍ ഇതിന് സഹായവും നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും കുട്ടിയെ തിരികെ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മാതാപിതാക്കള്‍.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ കൂട്ട പലായനത്തിനിടയില്‍ കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി മാതാപിതാക്കളുടെ വാർത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പലരും കുട്ടികളെ തിരികെ കിട്ടുന്നതിനായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

🚨 MISSING CHILD 🚨

As a mother, I cannot even begin to imagine what his mother is going through. #Afghanistan pic.twitter.com/7ZpwRLzVHf — Fatima Rabbani (@fatoomrabbani) August 29, 2021

