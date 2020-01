ഹനോയ്‌​: കുളിച്ചു കൊണ്ട് ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. വിയറ്റ്‌നാം സ്വദേശികളായ യുവാക്കളാണ് ഹെല്‍മറ്റില്ലാതെ അര്‍ധനഗ്നരായി കുളിച്ചു കൊണ്ട് ബൈക്കില്‍ യാത്രചെയ്തത്.

ഒരാള്‍ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയും മറ്റൊരാള്‍ ഇരുവരുടെയും ഇടയില്‍ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും സോപ്പുമായാണ് പുറകില്‍ ഇരിക്കുന്നത്. പുറകില്‍ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ തലയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചും സോപ്പ് തേച്ചു കൊടുത്തും കുളിപ്പിക്കുകയും സ്വയം കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന യുവാവ് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ബൈക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് സോപ്പ് മുഖത്തും തലയിലും തേച്ച് പതപ്പിച്ച് കളയുകായാണ്.

നിരവധി പേരാണ് യുവാക്കളുടെ പ്രവര്‍ത്തിയെ വിമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുന്നത്. അതേസമയം, വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെ നടപടിയുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തി. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ബൈക്കിന്റെ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

ഹെല്‍മെറ്റ്, കണ്ണാടി എന്നിവയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ലൈസന്‍സ് എന്നീ രേഖകളുമില്ലാതെ അപകടകരമായ രീതിയില്‍ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ഇരുവര്‍ക്കമെതിരെ മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ് 18 ലക്ഷം ഡോങ്‌ (5,500 രൂപ) പിഴ ചുമത്തി.

