ന്യൂഡല്‍ഹി: വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഭാഗികമായി നിലച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വാട്‌സ്ആപ്പിലൂടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും അയ്ക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായാണ് വിവരം. സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേഷനും നിലച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടെക്സ്റ്റ് മെസേജുകള്‍ അയക്കുന്നതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.

വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ മീഡിയ ഫയലുകല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. പലപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും സമാനമായ പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. സെര്‍വറിലെ തകരാറാണ് പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.

ആഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലും ഒരുപോലെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഈ പ്രശ്‌നം പലരും ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരും വാട്‌സ്ആപ്പിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ട്വിറ്ററില്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ട്രോളുകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

#whatsappdown



It’s been over 40+ minutes and whatsapp’s media sharing is still DOWN!

Unable to send any picture/videos/file using whatsapp on mobile/web. Are you guys still facing and which country are you from?#WhatsApp pic.twitter.com/gMDB9Hg5Z9 — Ravinder Singh (@ravinderchanni) January 19, 2020

Whatsapp Media Sharing is down from past 45 minutes Oh my god!

Unable to send any photos or videos.

Are you facing it too? 🤦🏻‍♂️

If yes which country are you from?#WhatsappDown #Whatsapp pic.twitter.com/wHUrJKG5P3 — Pulkit Juneja (@Pulkit_Juneja) January 19, 2020

WhatsApp users running to Twitter to check if it's only THIER WhatsApp down #WhatsAppDown #whatsapp pic.twitter.com/LqDpHCW8FA — Collins (@CollinsTricks) January 19, 2020

