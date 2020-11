വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് @POTUS ജോ ബൈഡൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുമെന്ന് ട്വിറ്റർ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ സമയത്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ ബൈഡന് കൈമാറുമെന്നാണ് ട്വിറ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജോ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിസമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വിറ്റർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബൈഡൻ ചുമതലയേൽക്കുന്ന 2021 ജനുവരി 20 മുതൽ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ട്വിറ്റർ നടത്തിവരികയാണ്. 2017ൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാര കൈമാറ്റ സമയത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണയും പിന്തുടരുക. നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്, ട്വിറ്റർ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

വൈറ്റ് ഹൗസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളായ

@whitehouse, @VP, @FLOTUS എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയും ബൈഡൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതോടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിന് കൈമാറും. അതേസമയം, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ട്രംപിന് @realDonaldTrump എന്ന അക്കൗണ്ട് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാനാവും. എന്നാൽ ലഭിച്ചുവന്നിരുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന ട്രംപിന്റെ ഈ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിന് ഇതോടെ നഷ്ടമാകും.

യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് തുടർച്ചയായി നടത്തിവരുന്ന ട്വീറ്റുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന് നിരവധി കോണുകളിൽനിന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരം നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ട്വിറ്റർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ട്വീറ്റുകൾക്കു കീഴിൽ 'തർക്കവിഷയം' എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ട്വിറ്റർ നൽകിവരുന്നുണ്ട്.

Content Highlights:Twitter will give US President account to Joe Biden on Jan 20 even if Trump doesn’ t concede