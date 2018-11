വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ദീപാവലി ആശംസകള്‍ വിവാദത്തില്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ആശംസകള്‍.രണ്ടു ട്വീറ്റുകളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.

ബുദ്ധ-സിഖ്- ജൈന വിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷ ദിനമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ട്വീറ്റില്‍ ട്രംപ് ദീപാവലിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'ഹിന്ദു ഫെസ്റ്റിവല്‍ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്' എന്നാണ് ദീപാവലിയെ രണ്ടാമത്തെ ട്വീറ്റില്‍ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ട്വീറ്റിനെതിരെയാണ് ട്വിറ്റര്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

Hey, whoever wrestled Trump’s phone away to post this: Pretty sure Hindus also have some interest in Diwali pic.twitter.com/eC27oXSoW0

Good to see Indian culture in US. Why to mention any caste or religion.

But since u have mentioned.. let me tell u .. u forgot Hindus for whom it's biggest festival.