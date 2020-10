ടോക്കിയോ: ട്വിറ്റര്‍ കില്ലര്‍ എന്ന താകാഹിറോ ഷിറൈസി കോടതിയില്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് ഇരകളുടെ അനുമതി നേടിയിരുന്നതായി ഷിറൈഷിയുടെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം. സാമൂഹികമാധ്യമമായ ട്വിറ്ററില്‍ ആത്മഹത്യാചിന്തകള്‍ പങ്ക് വെച്ചതിലൂടെ മരിക്കാനുള്ള സമ്മതം ഇരകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാല്‍ ഒമ്പത് പേരെ കൊല ചെയ്ത ഷിറൈഷിയുടെ ശിക്ഷയില്‍ പരമാവധി ഇളവ് നല്‍കണമെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ വാദിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ജപ്പാനിലെ പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ ഇയാള്‍ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എട്ട് യുവതികളുള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് പേരെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് 2017 ഒക്ടോബറിലാണ് ഷിറൈഷി പോലീസ് പിടിയിലായത്. 2017 ഓഗസ്റ്റിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിലായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരനായ ഷിറൈഷി കൊലകള്‍ നടത്തിയത്. യുവതികള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രൂരമായി ബലാല്‍സംഗത്തിനിരയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരം കഷണങ്ങളാക്കി കൂളറുകളിലും ടൂള്‍ ബോക്‌സുകളിലുമായാണ് ഇയാള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

ഐകോ തമൂറ എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ തിരോധനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഷിറൈഷി പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണവലയത്തിലായത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ സമായിലെ ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടേയും അയല്‍വാസികളുടെ മൊഴിയുടേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2018 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് ഇയാള്‍ കോടതിയില്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെങ്കിലും അഭിഭാഷകര്‍ ശിക്ഷയിളവിനായി വാദിച്ചു.

ട്വിറ്ററിലൂടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ഷിറൈഷിയുടെ നീക്കം. ട്വിറ്ററിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആദ്യം ഇരകള്‍ക്ക് സന്ദേശമയയ്ക്കും. മരിക്കാന്‍ സഹായിക്കാമെന്നും അതിനായി തന്റെ വീട്ടിലെത്തണമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അത്തരത്തില്‍ തേടിയെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഉറക്കഗുളികയോ മദ്യമോ നല്‍കി ബോധം കെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകം. കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട യുവതികള്‍ അതിക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ഷിറൈഷി അസ്വസ്ഥനായിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഇയാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊല ചെയ്യാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ശരീരം കഷണങ്ങളാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇയാള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തിരഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി ആയുധങ്ങളും ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ട്വിറ്റര്‍ കില്ലര്‍ ആ കാലത്ത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭയവും രോഷവും ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

