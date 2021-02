ന്യൂഡല്‍ഹി: ഖലിസ്ഥാന്‍ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും പാകിസ്താന്റെ പ്രേരണയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുമായ 1178 അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ച് ട്വിറ്റര്‍.

കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു വിഭാഗം അക്കൗണ്ടുകള്‍ തങ്ങള്‍ മരവിപ്പിച്ചതായി ട്വിറ്റര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സജീവമായിരിക്കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യന്‍ നിയമപ്രകാരം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുളള കടന്നുകയറ്റമാകുമെന്നതിനാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കള്‍ എന്നിവരുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തങ്ങള്‍ മരവിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കെതിരായ നടപടിയായിരിക്കും. ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നേരത്തേ 257 അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Twitter had withheld a portion of the accounts and within India only