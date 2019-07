അങ്കാറ(തുര്‍ക്കി): രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആർഭാട ജീവിതം ചർച്ചയാകുന്നു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ എമിന്‍ എര്‍ഡോഗന്റെ ബാഗാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം. തന്റെ ജപ്പാന്‍ യാത്രക്കിടെ ഏകദേശം 34 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബാഗാണ് എമിന്‍ എര്‍ഡോഗൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിനെതിരേ കടുത്ത വിർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

എമിന്റേയും ഡോര്‍ഗന്റേയും ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കടുത്ത ആരോപണവുമുയരുന്നത്.

തുര്‍ക്കി കറന്‍സി പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കെ ഇത്രയും വിലയുള്ള ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരേയാണ് പ്രതിഷേധം. ചുരുങ്ങിയത് 11 തുര്‍ക്കിക്കാരുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമാണ് ബാഗിന്റെ വിലയെന്നാണ് ആരോപണം.

ടോക്കിയോയിലെ കൊട്ടാരത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഡോര്‍ഗന്റെയൊപ്പമെത്തിയ എമിന്റെ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എമിൻ തന്റെ യാത്രക്കിടെ ഉപയോഗിച്ച ഹാൻഡ് ബാഗിന്റെ വില 50,000 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വിലയുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് എമിന് നേരെ ഉയരുന്നത്.

അതേ സമയം എമിന്റെ ആഡംബരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്‍പും വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രാജ്യം. കൂടാതെ തൊഴിലില്ലായ്മയും അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എമിൻറെ ആഡംബരത്തിനെതിരേ കടുത്ത ആരോപണം ഉയരുന്നത്.

