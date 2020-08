ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന് പുതിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭീകരവാദ സംഘടനകള്‍ ലയിച്ച് ഒന്നാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ പാകിസ്താന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജമാഅത്തുള്‍ അഹ്‌റര്‍, ഹിസ്ബുള്‍ അഹ്‌റര്‍ എന്നീ സംഘടനകളാണ് ലയിച്ച് ഒന്നാകുന്നത്. ഈ സംഘടനകള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്താന്റെ ആശങ്ക.

ഏഴ് മാസത്തോളം നീണ്ട മാരത്തണ്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മൂന്ന് സംഘടനകളും ലയിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പാക് സൈന്യത്തിന് എന്നും തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് പാക് താലിബാന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ പാകിസ്താന്‍. മറ്റ് രണ്ട് അപകടകാരികളായ ഭീകരവാദ സംഘടനകളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ കരുത്താര്‍ജിക്കുമോയെന്നാണ് പാകിസ്താന്റെ ഭയം.

പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിയ, കുനാര്‍ പ്രവിശ്യകളിലായി നടന്ന യോഗങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഒന്നിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മൂന്ന് ഭീകരവാദ സംഘടനകളും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരാര്‍ ലയിച്ച് ഒന്നായ സംഘടനയുടെ തലവനായി തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ നേതാവായ മുഫ്തി നൂര്‍ വാലിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജമാ അത്തുള്‍ അഹ്‌ററിന്റെ നേതാവായ ഇക്രം തുറാബി ഉപദേശക സമിതിയായ അമരി ശൂറയുടെ തലവനുമാകും.

പാകിസ്താനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുക തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ രൂപീകരിച്ച റാബറി ശൂറ എന്ന സമിതിയാകും.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമാധാനവും പാകിസ്താനില്‍ നിന്ന് ഭീകരവാദികളെ തുടച്ചുനീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനും ഈ ലയനം വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്താന്‍ കരുതുന്നത്. നിലവിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ ഏതാണ്ട് 6000 മുതല്‍ 6500 വരെ പാക് ഭീകരര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരില്‍ അധികവും തെഹ്‌രിക് ഇ പാകിസ്താന്‍ എന്ന സംഘടനയിലാണ്. ഇവര്‍ പാകിസ്താന്‍ വലിയ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുമെന്നാണ് അവര്‍ ഭയക്കുന്നത്.

അതേസമയം പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് സംഘടനകളും തമ്മില്‍ ലയിച്ചതിന് പിന്നില്‍ പുറമെനിന്നുള്ള ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പാകിസ്താന്‍ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സുദീര്‍ഘമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും മറ്റും അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തത് ഇന്ത്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ റോ ആണെന്നാണ് പാകിസ്താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

