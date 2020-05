വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതല്‍ പേരില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. 'ഒരു പരിധിവരെ നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാന്‍ ഇതിനെ കാണുന്നത്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ പരിശോധന സംവിധാനം വളരെ മികച്ചതാണെന്ന് ഇത് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു,'' അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വെച്ച് പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 15 ലക്ഷം ആളുകള്‍ക്കാണ് അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 92,000 ആളുകള്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

അമേരിക്കയില്‍ കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നതിനര്‍ഥം മറ്റേത് രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതല്‍ രോഗ പരിശോധന ഇവിടെ നടക്കുന്നുവെന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉള്ളതിനെ ഒരു മോശം കാര്യമായി കാണുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു.

രോഗ പരിശോധനാ സംവിധാനം വളരെ മികച്ചതായതിനാലാണ് ഇത്രയധികം കേസുകള്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഉണ്ടായതെന്നും അതിനാല്‍ ഇതൊരു ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ജോലിയെടുത്തവര്‍ക്കുള്ള ആദരവ് കൂടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയില്‍ മുന്നു ലക്ഷം മുതല്‍ നാല് ലക്ഷം വരെയാണ് ദിവസവും നടക്കുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍. ആയിരം പേരില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന കണക്കില്‍ അവിടെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ രോഗവ്യാപനം തീവ്രമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു ലക്ഷം പേരുടെയെങ്കിലും സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

