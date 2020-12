വാഷിങ്ടണ്‍: തന്റെ അഭിഭാഷകനും ന്യൂയോര്‍ക്ക് മുന്‍ മേയറുമായ റൂഡി ഗുലാനിയ്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ട്രംപിനോടടുത്ത വ്യക്തികളില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആളാണ് റൂഡി ഗുലാനി.

രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാണോയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും 76 കാരനായ ഗുലാനി അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയാണ് ഗുലാനി പൊതുവിടങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സംഘം ആളുകളോടൊപ്പം മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ ഗുലാനി നടന്നു നീങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രം സിഎന്‍എന്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അട്ടിമറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്ന ട്രംപിന് വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായ അഭിഭാഷകസംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് റൂഡി ഗുലാനി.

വൈറ്റ് ഹൗസുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന ഗുലാനി എത്രയും വേഗം ചൈനാവൈറസില്‍ നിന്ന് മുക്തി നേടി രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ പോരാടാന്‍ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!