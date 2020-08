വാഷിങ്ടണ്‍: ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു സുപ്രധാനവ്യക്തിയ്ക്ക് മാപ്പുനല്‍കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരരഹസ്യങ്ങള്‍ റഷ്യയ്ക്ക് ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയ എഡ്വേര്‍ഡ്‌ സ്‌നോഡനോ മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൈക്കല്‍ ഫ്‌ളിന്നോ ആയിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തിയെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയ്ക്കാണ് നാളെ മാപ്പു നല്‍കുന്നത്', എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വണ്ണിലെ യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അത് ഫ്‌ളിന്നോ ഇപ്പോള്‍ റഷ്യയില്‍ കഴിയുന്ന സ്‌നോഡനോ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്‌നോഡന് മാപ്പു നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്‍എസ്എ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണസംഘടനകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനരഹസ്യങ്ങള്‍ 2013 ല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് റഷ്യയില്‍ താത്ക്കാലിക അഭയം തേടിയിയിരിക്കുകയാണ് സ്‌നോഡന്‍. പ്രിസം എന്ന രഹസ്യനാമത്തിലറിയപ്പെട്ട ഈ ചോര്‍ത്തല്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യചോര്‍ച്ചയാണ്.

റഷ്യയുടെ അംബാസിഡറായിരുന്ന സെര്‍ഗി കിസ്‌ലിയാക്കുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയോട് നുണപറഞ്ഞ കുറ്റമോരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്‌ളിന്‍ രണ്ടു തവണ മാപ്പപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫ്‌ളിന്നിനെതിരെയുള്ള കേസ് പിന്‍വലിക്കുന്ന കാര്യം അമേരിക്കന്‍ നീതിന്യായവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

ദീര്‍ഘകാല സുഹൃത്തും ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്ന റോജര്‍ സ്‌റ്റോണിന്റെ ശിക്ഷ കുറയ്ക്കാനായി തന്റെ അധികാരപരിധി ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടന്ന റഷ്യന്‍ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണസംഘത്തോട് തെറ്റായ വിവരം നല്‍കിയെന്ന കുറ്റമാണ് റോജര്‍ സ്‌റ്റോണില്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാല്‍പത് മാസത്തെ തടവുശിക്ഷയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.

Content Highlights: Trump to 'take a look' at pardoning Snowden

Content Highlights: Trump Says He Will Pardon a 'Very Important' Person On Tuesday But It's Not Edward Snowden