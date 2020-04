വാഷിങ്ടണ്‍: അണുനാശിനികള്‍ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ വര്‍ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താന്‍ ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാന്‍ അണുനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് നിര്‍ദേശിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

അമേരിക്കയില്‍ അണുനാശിനികളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം വര്‍ധിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പത്രലേഖകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തനിക്കു പറ്റില്ല എന്ന് ട്രംപ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രംപ് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ വൈറസുകളില്‍ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേനല്‍ക്കാലത്ത് വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നത് എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും യുഎസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറിയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് വില്യം ബ്രയാന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

കുത്തിവെപ്പ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗം ഉപയോഗിച്ച് വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കി, ശരീരം പൂര്‍ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, വീര്യമേറിയ പ്രകാശരശ്മികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യവും ഗവേഷണകര്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ അണുനാശിനി കമ്പനികള്‍ അണുനാശിനികള്‍ ശരീരത്തില്‍ കുത്തിവെക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, യുഎസ് ആരോഗ്യവകുപ്പും അണുനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിറക്കി.

എന്നാല്‍, കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആയിരങ്ങള്‍ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുണ്ടായ വലിയ ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് പലരും തെറ്റായ രീതിയില്‍ അണുനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുകയും തൊണ്ട ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം നിരവധി പേരാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

അണുനാശിനികള്‍ കുത്തിവെക്കുന്നതും ഉള്ളില്‍ കഴിക്കുന്നതും കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നൂറുകണക്കിന് ഫോണ്‍കോളുകളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മേരിലാന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ ലാറി ഹോഗന്‍ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന ഏറെ അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

