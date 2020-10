ബ്ലൂംബര്‍ഗ്: ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനുമായുള്ള അടുത്ത സംവാദം വീഡിയോ കോണ്‍ഫെറന്‍സിലൂടെയാണെങ്കില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ സംവാദത്തിനായി തന്റെ സമയം പാഴാക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ ടെലിഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 15-നാണ് രണ്ടാം സംവാദം നടക്കേണ്ടത്. സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ നിര്‍ദേശമാണ് ട്രംപ് തള്ളിയത്.

നേരത്തെ കോവിഡ് മുക്തനാകാതെ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി സംവാദത്തിനില്ലെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും കോവിഡുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഒരു സംവാദമുണ്ടാകില്ല', ബൈഡന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ട്രംപുമായി സംവാദം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആദ്യ സംവാദത്തിനു രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാണ് ട്രംപിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

എന്നാല്‍, ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തനായി ആശുപത്രി വിട്ടു. നാലുദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രി വിട്ടത്.

