ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സാസില്‍ നടക്കുന്ന 'ഹൗഡി മോദി' പരിപാടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും വേദി പങ്കിട്ടേക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ 22 ന് ടെക്‌സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണില്‍ വെച്ചാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹം 'ഹൗഡി മോദി' പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.

പരിപാടിയില്‍ ട്രംപ് പങ്കെടുത്താല്‍ അത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കയിലെ നിരവധി നേതാക്കന്മാര്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കയുള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനായി വ്യാപകമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പാകിസ്താനും ഇത് തിരിച്ചടിയാകും.

'ഹൗഡി മോദി' പരിപാടിയില്‍ ഏകദേശം 50000 ത്തോളം അമേരിക്കന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരും വോട്ടര്‍മാരുമാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ട്രംപിന് ഇവരെ അവഗണിക്കാനാവില്ല. പരിപാടിക്കായി അമേരിക്കയില്‍ എത്തുന്ന മോദി ട്രംപുമായി വിവിധ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

സെപ്റ്റംബര്‍ 28 വരെ അമേരിക്കയില്‍ തുടരുന്ന മോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ സംസാരിക്കും. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ പ്രസംഗത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ്‌ കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനും മോദിക്ക് ശേഷം അസംബ്ലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ ആഗോള കമ്പനികളുടെ സി.ഇ.ഒമാരുമായും മോദി അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും.

