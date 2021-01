വാഷിങ്ടണ്‍: യു.എസ്. പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരമായ കാപ്പിറ്റോളിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പതാകയുമായി എത്തിയ വിന്‍സെന്റ് പാലത്തിങ്കല്‍ വിര്‍ജീനിയയിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി. 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 15-ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഭരണസംബന്ധമായ തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് നിരവധി പേരെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടുളള വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

വിര്‍ജീനിയയിലെ മക് ലീനിലാണ് വിന്‍സെന്റും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ടെക്‌നോളജി സംരംഭകനായ വിന്‍സെന്റ് അമരം ടെക്‌നോളജിയുടെ സ്ഥാപകനും ഇന്തോ-അമേരിക്കന്‍ സെന്ററിന്റെ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമാണ്. 2013-ലെ സ്‌മോള്‍ ബിസിനസ് എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ടര്‍ ഓഫ് ദ ഇയര്‍ പുരസ്‌കാരം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. .

സമരത്തില്‍ പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകള്‍ എത്താറുണ്ട്. അവരെല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകള്‍ കയ്യില്‍ കരുതും. അങ്ങനെയാണ് പതാക ഉയര്‍ത്തിയതെന്ന് വിന്‍സെന്റ് പ്രതികരിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതി നിര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ സമരം നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിരുന്നു. പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. സമാധാനപരമായ സമരത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പേര്‍ നുഴഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. അവരാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നും വിന്‍സെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

