വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ക്ഷോഭിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ അസ്വാരസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ട്രംപ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരുമായി പങ്കു വെക്കുന്നതിനാണ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത്.

എന്നാല്‍ രണ്ട് വനിതാമാധ്യപ്രവര്‍ത്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. യുഎസില്‍ വൈറസ് ബാധ മൂലം പ്രതിദിനം നിരവധി പേര്‍ മരിക്കുകയും രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് യുഎസ് എന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്ന് സിബിഎസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വൈജിയ ജിയാങ് ട്രംപിനോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. കൂടാതെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവവര്‍ത്തനങ്ങളെ ആഗോള മത്സരമായി കാണുന്നതെന്തിനാണെന്നും വൈജിയ ചോജിച്ചു.

ലോകത്തെല്ലായിടത്തും രോഗബാധിതര്‍ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ചോദ്യം തന്നോടല്ല ചൈനയോട് ചോദിക്കുന്നതാണുത്തമമെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ചൈനയെ കുറിച്ച് തന്നോട് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന വൈജിയയുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് താനങ്ങനെ ആരേയും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചൈനയില്‍ നിന്ന് യുഎസിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് വൈജിയയുടെ കുടുംബം.

തുടര്‍ന്ന് അടുത്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അവരും വൈജിയയുടെ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ട്രംപ് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതല്ലേയെന്നും സമ്മേളനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിര്‍ത്തുന്നതെന്തിനാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ ട്രംപ് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

