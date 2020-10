വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ പൊതുപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഡോക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ചികിത്സ ട്രംപില്‍ ഏറെ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടര്‍ സിയാന്‍ കോണ്‍ലി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ട്രംപിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ട്രംപിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പത്ത് ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാകും. കൂടുതല്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയനാകുന്ന പ്രസിഡന്റിന് ശനിയാഴ്ചയോടെ പൊതുപരിപാടികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡോക്ടര്‍ കോണ്‍ലി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി വാള്‍ട്ടര്‍ റീഡ് സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ട്രംപിനോടടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാരില്‍ പന്ത്രണ്ടോളം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരികരിച്ചതോടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിന് ശേഷം പരീക്ഷണ മരുന്ന്‌ ട്രംപിന് നല്‍കിയിരുന്നു. ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്നായ റെംഡിവിസിറും സ്റ്റീറോയ്ഡായ ഡെക്‌സാമെഥസോണും ട്രംപിന് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 26 ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ പ്രചാരണപരിപാടികളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയെത്തണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ആഗ്രഹം.

