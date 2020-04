വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽനിന്ന് തിരികെ വരുന്ന സ്വന്തം പൗരൻമാർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിസാ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഈ നിർദേശം ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിസംബർ 31 വരെ പ്രാബല്യമുള്ള പുതിയ യുഎസ് വിസാ മാനദണ്ഡം ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രാജ്യങ്ങൾ പൗരൻമാർ സ്വദേശത്തേക്ക് വരുന്നത് നിഷേധിക്കുകയും കാലതാമസം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ പൗരൻമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്ക ഉടൻ തന്നെ വിസാ ഉപരോധം പ്രാബല്യത്തിലാക്കും.

അമേരിക്കയിലെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വിദേശ പൗരൻമാരെ തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും ഇതിനുള്ള നടപടി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തുടങ്ങണമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ട്രംപ് നിർദേശം നൽകി. പൗരൻമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും കണക്കെടുത്ത് ഉടൻ ഉപരോധത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരംഭിക്കും.

