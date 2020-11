വാഷിങ്ടണ്‍ : അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തന്റെ വിജയം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ 90 ശതമാനം വിജയകരമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനും ഫൈസറും മനഃപൂര്‍വം വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനും ഡെമോക്രാറ്റുകളും തനിക്ക് ഒരു 'വാക്‌സിന്‍ വിജയം'ലഭിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു. അതിനാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി വരേണ്ട പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരു ട്വീറ്റില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബഹുരാഷ്ട്ര അമേരിക്കന്‍ മരുന്നുകമ്പനിയായ ഫൈസറിന്റെ പരീക്ഷണ വാക്‌സിന്‍ 90 ശതമാനം പേരിലും ഫലപ്രദമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കമ്പനി അധികൃതര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജര്‍മന്‍ മരുന്നുകമ്പനിയായ ബയേൺടെക്കുമായി ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച ബി.എന്‍.ടി.162ബി.2 എന്നുപേരുള്ള വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്.

വാക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നല്‍കി ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളിലും ആദ്യ ഡോസിനുശേഷം 28 ദിവസത്തിനുള്ളിലും രോഗികളില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ഫൈസര്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ബൗര്‍ള തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. 2020-ല്‍ അഞ്ചുകോടി വാക്‌സിനും 2021-ല്‍ 130 കോടിയും ആഗോളതലത്തില്‍ നല്‍കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

