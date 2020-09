വാഷിങ്ടണ്‍: അതീവ മാരകവും സാംക്രമികവുമാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസെന്ന് ഫെബ്രുവരി ആദ്യം തന്നെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി പ്രശസ്ത അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ബോബ് വുഡ്‌വാര്‍ഡിന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. താനതിനെ നിസാരവത്കരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമീപനമെന്നും വുഡ്‌വാര്‍ഡിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചതായി സെപ്റ്റംബര്‍ 15 ന് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു.

'റേജ്' (Rage) എന്ന വുഡ്‌വാര്‍ഡ് പുസ്തകത്തില്‍ ട്രംപ് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മാര്‍ച്ച് 19 ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ താനെപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസിനെ നിസാരമായി പരിഗണിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും ഇപ്പോഴും അത്തരത്തില്‍ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്ത് പരിഭ്രമാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ താന്‍ ഒരുക്കമല്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പതിനെട്ടോളം അഭിമുഖങ്ങളാണ് ട്രംപുമായി വുഡ്‌വാര്‍ഡ് നടത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വായുവിലൂടെയാണ് വൈറസ് പടരുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്പര്‍ശിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് ഉള്ളിലെത്തുമെന്നും സ്പര്‍ശനത്തേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണെതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സാധാരണ ഫ്‌ളൂവിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസിനേക്കാള്‍ ഏറെ അപകടകരമാണ് കൊറോണ വൈറസെന്നും ട്രംപ് അന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അഭിമുഖത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം വൈറസ് നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും കൊറോണകേസുകള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പാടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

യഥാര്‍ഥ സ്ഥിതി ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മറച്ചു വെയ്ക്കുന്നതായി വുഡ് വാര്‍ഡിനോട് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വൈറസിനെ കുറിച്ച് അന്ന് പുറത്തു വന്ന ചില 'ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങ'ളും ട്രംപ് അഭിമുഖത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രായമായവര്‍ മാത്രമല്ല ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും വൈറസിന്റെ പിടിയിലായെന്ന് ട്രംപ് അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉത്സാഹവാനായ രാജ്യത്തലവനാണ് താനെന്നും രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനാല്‍ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബര്‍ട്ട് ഒ ബ്രയാന്‍ ജനുവരി 28 ന് നല്‍കിയ സംഗ്രഹത്തില്‍ ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുമിതെന്ന് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മേയ് മാസത്തില്‍ വുഡ്‌വാര്‍ഡിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബ്രയാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓര്‍മയില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ജൂലായിലാണ് ട്രംപ് അവസാന അഭിമുഖം നല്‍കിയത്. കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടതായും തന്റെ കുറ്റമല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ചൈനയുടെ കുറ്റമാണെന്നും ട്രംപ് ജൂലായില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

This is President Trump on tape, on February 7, saying that the coronavirus is "more deadly than your – you know, your, even your strenuous flus." But he minimized the threat in public. On February 26, he told the public "I think that’s a problem that’s going to go away." pic.twitter.com/TOHTpqYtvZ