വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന(ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.)യെ വീണ്ടും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. ചൈനക്ക് വേണ്ടി അക്ഷാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കുഴലൂത്ത് നടത്തുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

'അവര്‍ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു.' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ ആദ്യകാല വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ചൈനയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ വൈറ്റ്ഹൗസ് യു.എസ്. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളോട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലെ പങ്കും അന്വേഷിക്കാന്‍ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

'അവര്‍ക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം, ഒന്നുകില്‍ അവര്‍ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല, അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കറിയില്ലായിരുന്നു... ഇപ്പോള്‍, അവര്‍ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചൈനയ്ക്കായി കുഴലൂത്ത് നടത്തുകയാണ്. അവരുടെ രീതിയെ അങ്ങനെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്.' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സന്തോഷമില്ല. ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവകരാണ് തങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ അവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. അവര്‍ക്ക് അറിയാവുന്നതിലും കൂടുതല്‍ അവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം മറ്റു ആളുകള്‍ പോലും കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവരെത്തിയത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് യു.എസ്. 400 മുതല്‍ 500 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരെ ധനസഹായം നല്‍കി. ചൈന 38 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കുന്നത്. എന്നിട്ടും അവര്‍ ചൈനക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം. അവര്‍ക്ക് തടയാനും സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

'വിശ്വസനീയമായ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് യു.എസിന് ഈ പണം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. അതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ വേണമെന്നില്ല. വളരെ യോഗ്യരായ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കാനും കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജം നേടാനും സാധിക്കും. വളരെ വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയില്‍ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം തങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളും.' ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

വൈറസ് പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ വുഹാനില്‍നിന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചൈന വിമാനം പറത്തിയെന്നും അതേസമയം, രാജ്യത്തിനകത്ത് അവര്‍ വിമാനം പറത്തിയില്ലെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

