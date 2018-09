ടെക്‌സാസ്: അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സാസില്‍ 'ആക്‌സ്' കമ്പനിയുടെ ബോഡി സ്പ്രേ ക്യാനുകളുമായി പോയ ട്രക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. ആക്‌സിലെ തീപിടിക്കാന്‍ കാരണമായ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായതായി സംശയിക്കുന്നു.

18 ടയറുകളുള്ള വലിയ ട്രെക്ക് ടെക്‌സാസിലെ ബെല്‍റ്റണിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കവെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. കണ്ണാടിയിലൂടെ ട്രെക്കില്‍ തീ പടരുന്നത് കണ്ട ഡ്രൈവര്‍ വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ലോഡ് വേര്‍പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റില്ലെങ്കിലും അപകടം നടന്ന റോഡ് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഈ സ്‌ഫോടനം രസകരമായ ചില ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായി. അമിത ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങളുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ മൂലം നിരന്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാറുള്ള ആക്‌സ് ബ്രാന്‍ഡിന്റെ സ്‌ഫോടന വാര്‍ത്തയും വലിയ പരിഹാസത്തിന് കാരണമായി.

ആക്‌സിന്റെ പരസ്യത്തിലെ പുരുഷന് നേരെ ഓടിവരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോള്‍ എവിടെ എന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ ചോദ്യം. ഹൈസ്‌കൂള്‍ കുട്ടിയുടെ ലോക്കര്‍ റൂമിന്റെ മണമാണ് ബെല്‍റ്റണ്‍ ടൗണിനെന്നായിരുന്നു മറ്റ് ചിലരുടെ പ്രതികരണം.

Everybody is safe, and the entire town of Belton smells like a high school boys’ locker room. https://t.co/IBl0keG4Hb — Aaron Geiger (@algorhetor) September 2, 2018

Were hundreds of female drivers drawn to collide with it? I smell a new commercial in the works. — Stephen (@steve_scifi) September 2, 2018

Where are all the women running in the direction of the wreckage as seen in their advertisements?? — Sonia Rebelo (@MariaSinfonica) September 1, 2018

